PS5: il sito che vende cover colorate torna con un nuovo marchio e si dice 'intoccabile' (Di martedì 19 gennaio 2021) CMP è l'ultimo nome dell'azienda conosciuta come PlateStation5, che è stata poi costretta a rinominare la società in CustomizeMyPlates.com in ottobre, prima di ritirare definitivamente la sua gamma di cover PS5 personalizzate a causa della presunta minaccia di azione legale da parte di Sony. Ora il sito è tornato e sta vendendo le cover nere PS5 a circa 50 dollari. Cosa è cambiato? In sostanza CMP ha trovato una sorta di escamotage per non essere più minacciata di azioni legali: creare un suo brevetto. "Il brevetto è in attesa di approvazione e tutte le vendite finalizzate prima della sua approvazione sono intoccabili", ha affermato la società. "Prima non lo sapevamo, ma ora le cose cambiano". Sempre nella dichiarazione il sito ha aggiunto: "Inoltre non abbiamo replicato il design ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) CMP è l'ultimo nome dell'azienda conosciuta come PlateStation5, che è stata poi costretta a rinominare la società in CustomizeMyPlates.com in ottobre, prima di ritirare definitivamente la sua gamma diPS5 personalizzate a causa della presunta minaccia di azione legale da parte di Sony. Ora ilto e stando lenere PS5 a circa 50 dollari. Cosa è cambiato? In sostanza CMP ha trovato una sorta di escamotage per non essere più minacciata di azioni legali: creare un suo brevetto. "Il brevetto è in attesa di approvazione e tutte le vendite finalizzate prima della sua approvazione sono intoccabili", ha affermato la società. "Prima non lo sapevamo, ma ora le cose cambiano". Sempre nella dichiarazione ilha aggiunto: "Inoltre non abbiamo replicato il design ...

