Prysmian Group, nuovo record per trasmissione dati su fibra ottica standard (Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, Nokia Bell Labs e National Institute of Information and Communications Technology (NICT) hanno annunciato di aver stabilito il record di 1 Petabit al secondo per la trasmissione di dati su una fibra ottica con dimensioni standard. L'esperimento realizza una trasmissione ottica a banda larga ad alta efficienza spettrale attraverso una fibra ottica che guida 15 modi spaziali grazie all'uso di uno specifico multiplexer modale. La capacità totale della rete è di 1 Petabit al secondo, che corrisponde ad una trasmissione televisiva in 8K per 10 milioni di ...

