Nettuno piange un'altra vittima del Covid-19: morta una donna di 83 anni (Di martedì 19 gennaio 2021) Ancora una vittima del Coronavirus a Nettuno, la trentaduesima dall'inizio della pandemia. Non ce l'ha fatta una donna di 83 anni ospite della RSA Angeli Custodi, che era stata ricoverata in una struttura ospedaliera. "Versiamo ancora lacrime per un'altra nostra concittadina vittima di questo maledetto virus – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze. A nome di tutta la nostra comunità sono vicino a tutte le famiglie che hanno perso un loro componente in questa tragica emergenza sanitaria. Solo rispettando le normative sanitarie possiamo battere il Covid 19, smettere di contare le nostre vittime e riprendere in mano le nostre vite".

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno piange Nettuno piange un’altra vittima del Covid-19: morta una donna di 83 anni Il Corriere della Città Plastica in mare: la Posidonia la elimina dal Mediterraneo

Plastica in mare e nel Mediterraneo: l'alga Posidonia è in grado di intrappolare efficacemente i rifiuti, proteggendo le acque.

Alghe: le palle di Nettuno filtrano l’acqua catturando le particelle di plastica

Secondo uno studio, ogni anno le palle di Nettuno raccolgono oggetti di plastica per una lunghezza di circa 900 metri solo nel Mediterraneo ...

Plastica in mare e nel Mediterraneo: l'alga Posidonia è in grado di intrappolare efficacemente i rifiuti, proteggendo le acque. Secondo uno studio, ogni anno le palle di Nettuno raccolgono oggetti di plastica per una lunghezza di circa 900 metri solo nel Mediterraneo