Milan, Mandzukic sfida la 'maledizione' del numero 9 (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo Pippo Inzaghi il 9 al Milan non ha portato fortuna: Mandzukic dimostra già personalità e cambia la 'sua' 17 con la maglia del vero bomber Negli ultimi anni è diventata un'autentica maledizione quella del numero 9 al Milan, cabala che Mandzukic ha deciso di sfidare. Il centravanti croato, infatti, ha deciso di abbandonare la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

