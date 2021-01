Meteo, le previsioni del 20 gennaio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il freddo cede il passo a temperature in leggero aumento, ma una perturbazione in arrivo dall'Atlantico porta pioggia, tra mercoledì 20 gennaio e giovedì 21, al Nord e sul Centro Italia. La neve scende abbondante ma solo in montagna, sulle Alpi e sugli Appennini. Temporali sul Settentrione e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Neve sulle Alpi ma solo sopra i 1.000 metri e sugli Appennini sopra i 1.400 metri circa (LE previsioni). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il freddo cede il passo a temperature in leggero aumento, ma una perturbazione in arrivo dall'Atlantico porta pioggia, tra mercoledì 20e giovedì 21, al Nord e sul Centro Italia. La neve scende abbondante ma solo in montagna, sulle Alpi e sugli Appennini. Temporali sul Settentrione e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Neve sulle Alpi ma solo sopra i 1.000 metri e sugli Appennini sopra i 1.400 metri circa (LE).

