Insigne | “Contro la Juventus un trofeo vale sempre di più”

Napoli – Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana al Mapei Stadium tra Juventus e Napoli. Domani alle ore 21 i campioni d'Italia e i detentori della Coppa Italia si sfideranno in Emilia. Nella conferenza stampa pre-match Lorenzo Insigne ha affrontato i temi caldi della vigilia. Obiettivo – "Vincere è la cosa più importante, fare gol passa in secondo piano mi fa piacere sentire apprezzamenti anche dal Ct della Nazionale, sto limando i miei difetti anche grazie a mister Gattuso. Spero di migliorare sempre ogni giorno". Motivazioni – "Arriviamo bene alla finale, domenica abbiamo fatto una grande prestazione e dobbiamo continuare così, sarà difficile ma l'abbiamo preparata bene e daremo tutto in campo per la squadra e la città. Vincere questa coppa è importante, lo è ancora di più per la città ...

