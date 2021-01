Il gaming su PC e Nvidia RTX3000 | prospettive e novità

Leggi su tuttotek

(Di martedì 19 gennaio 2021)ha da poco mostrato al pubblico, la sua nuova serie di schede video: ne abbiamo parlato con il team di os.it, specialisti in PCassemblati Sono state presentate le GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090, tutte basate sulla nuova architettura Ampere. Di fianco ai tradizionali CUDA core, anche in questa architettura innovativa ci sono i Tensor core e gli RT core: i primi sono sviluppati per il DLSS e per tutte le altre operazioni che rischiano di risultare troppo pesanti per gli shader classici; i secondi sono concepiti per i calcoli indispensabili per il ray tracing. Il processo produttivo a 8 nanometri di Samsung è stato adottato per la realizzazione delle nuove GPU, e ovviamente adattato su misura per andare incontro alle esigenze di. Che cosa cambia rispetto al ...