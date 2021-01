I cinesi commettono genocidio Mike Pompeo saluta col botto ma Blinken non sarà più tenero

Leggi su formiche

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ultimi colpi, durissimi, dell’amministrazione Trump. Il Dipartimento di Stato guidato ancora per 24 ore daha dichiarato oggi che il governo cinese è responsabile die crimini contro l’umanità per la sua repressione del popolo uiguro e delle minoranze etniche a maggioranza musulmana nella regione dello Xinjang. Nell’accusa americana si parla anche di campi di prigionia e sterilizzazioni forzate. “Credo che questosia tuttora in corso e stiamo assistendo al tentativo sistematico di distruggere gli uiguri per mano del partito-nazione cinese”, ha dichiarato. “Le autoritàstanno forzando l’assimilazione e dunque l’eliminazione di una minoranza etnica e religiosa molto vulnerabile”. È raro che gli Stati Uniti giungano a simili conclusioni nei ...