Gwyneth Paltrow, la sua candela alla vagina si è trasformata in un ordigno esplosivo (Di martedì 19 gennaio 2021) Gwyneth Paltrow: dal cinema a beauty e salute guarda le foto Gwyneth Paltrow torna a far parlare di sé. E questa volta per uno dei prodotti più venduti e più chiacchierati di sempre del suo sito Goop: la candela che odora come la sua vagina. L'oggetto, stando a quanto riferito da The Sun, avrebbe preso fuoco rischiando di mandare in fiamme la casa di Jody Thompson, 50 anni, signora inglese che avrebbe poi raccontato l'accaduto al tabloid.

