Governo | striscione pro Conte di fronte Camera | ' Italia ti ama'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) -a sostegno del premier Giuseppenel piazzale antistante Montecitorio. Mentre il presidente del Consiglio è impegnato al Senato nelle comunicazioni per il voto di fiducia, oggi decisivo, davanti allaè apparso unobianco con su scritto: 'Presidente Giuseppel'ti ama!'.

EffettoFrank : RT @magicaGrmente22: Crisi di governo, striscione di protesta di Gioventù Nazionale: 'Fatevi votare' - Ilconservator : RT @magicaGrmente22: Crisi di governo, striscione di protesta di Gioventù Nazionale: 'Fatevi votare' - magicaGrmente22 : Crisi di governo, striscione di protesta di Gioventù Nazionale: 'Fatevi votare' - noitre32 : CRISI DI GOVERNO: LA SINISTRA FARSA STA STANCANDO, MENTRE L’ITALIA VA A ROTOLI. Ora si tira fuori lo stanco strisci… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo striscione

SassariNotizie.com

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Striscione a sostegno del premier Giuseppe Conte nel piazzale antistante Montecitorio. Mentre il presidente del Consiglio ...Uno striscione in memoria di Giulio Regeni e per chiedere la liberazione di Patrik Zaki è stato steso sabato 16 gennaio 2021 fuori dal balconcino di Palazzo Vecchio in piazza della Signoria. Erano pr.