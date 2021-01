Governo: Renzi, 'bozza indecente recovery in Cdm, e mi detto che ero Orban' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nel mese di luglio io mi sono alzato da questo banco per chiedere di lavorare sul recovery Plan. Non siamo stati seguiti, non siamo stati ascoltati e quando a dicembre ci è stata presentata una bozza indecente, un suo ministri ha detto 'Renzi è come Orban'". Lo dice Matteo Renzi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Nel mese di luglio io mi sono alzato da questo banco per chiedere di lavorare sulPlan. Non siamo stati seguiti, non siamo stati ascoltati e quando a dicembre ci è stata presentata una, un suo ministri haè come'". Lo dice Matteoal Senato.

