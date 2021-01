Governo Conte, numeri al Senato: cade oggi… tutte le ipotesi (Di martedì 19 gennaio 2021) Giornata decisiva per il Governo Conte, numeri al Senato: l’esecutivo cade se… tutte le ipotesi, i numeri e soglia 161. (GUGLIELMO MANGIAPANE/POOL/AFP via Getty Images)Nella serata di ieri, alla Camera dei Deputati la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stata votata da 321 Sì, 259 No e 27 astenuti. Dunque, nonostante le astensioni del gruppo di Italia Viva, la componente del Governo guidata da Matteo Renzi e che ha aperto la crisi con la dimissione delle due ministre e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, il Governo tiene e sebbene con appena sei voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, vince il primo round. POTREBBE ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 gennaio 2021) Giornata decisiva per ilal: l’esecutivose…le, ie soglia 161. (GUGLIELMO MANGIAPANE/POOL/AFP via Getty Images)Nella serata di ieri, alla Camera dei Deputati la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppeè stata votata da 321 Sì, 259 No e 27 astenuti. Dunque, nonostante le astensioni del gruppo di Italia Viva, la componente delguidata da Matteo Renzi e che ha aperto la crisi con la dimissione delle due ministre e del sottosegretario Ivan Scalfarotto, iltiene e sebbene con appena sei voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, vince il primo round. POTREBBE ...

