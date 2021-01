Governo: Conte a Romeo, 'Lega presiede comm. Senato con deleghe giustizia, acceleriamo' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Rispondo al presidente Romeo che chiedeva che fine hanno fatto i Ddl sulla giustizia:, la informo che dal 2019 per la riforma della giustizia civile e del codice civile i decreti deLega sono in commissione giustizia del Senato. Il presidente è del suo partito, cerchiamo di dare una accelerazione, il paese attende". Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Rispondo al presidenteche chiedeva che fine hanno fatto i Ddl sulla:, la informo che dal 2019 per la riforma dellacivile e del codice civile i decreti desono inissionedel. Il presidente è del suo partito, cerchiamo di dare una accelerazione, il paese attende". Lo ha detto Giuseppeal

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - fattoquotidiano : L'INTERVISTA A LILIANA SEGRE “I medici mi sconsigliano, ma sento un richiamo fortissimo di dovere e indignazione pe… - Volevodirti_28 : Hanno parlato come se il governo fosse nato con Conte, era necessario che qualcuno gli ricordasse che tutti i danni… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SENATO - Conte: 'A rischio il futuro dei nostri figli, non serve una crisi di Governo' -