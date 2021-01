**Governo: Bellanova a Conte, 'nonostante le non verità in replica, ci asteniamo'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma 19 gen. (Adnkronos) - "nonostante le non verità di cui è piena la sua replica, il nostro è un voto di astensione". Lo dice Teresa Bellanova di Iv nella dichiarazioni di voto al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma 19 gen. (Adnkronos) - "le nondi cui è piena la sua, il nostro è un voto di astensione". Lo dice Teresadi Iv nella dichiarazioni di voto al Senato.

MediasetTgcom24 : Governo, Bellanova: 'In Senato Italia Viva si asterrà' #senato - lucatelese : Le dimissioni delle due ministre renziane non cambiano nulla, formalmente, per il governo. Molt8 non lo ricordano m… - ilpost : Intanto sono passati circa 40 minuti, e le ministre dimissionarie Bonetti e Bellanova continuano a non aver preso l… - Giornaleditalia : Teresa #Bellanova: 'Itaia Viva si astiene' #Senato #crisigoverno @TeresaBellanova LEGGI QUI ?? - nickros63 : @billa_silvia2 @spighissimo La Bellanova contesta aspramente il governo di cui ha fatto parte fino ad una settimana… -