Fonseca: “La Roma non si è rotta. Il problema dei cambi? Ne parleremo internamente” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha parlato così dopo la sconfitta con lo Spezia e l’eliminazione dalla Coppa Italia: Si è rotta la Roma?“No. Questa partita ha dimostrato che non è così. E’ vero che non abbiamo iniziato bene, ma dopo la squadra ha reagito bene e creato occasioni specialmente nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha dimostrato voglia di cambiare questo momento e abbiamo creato situazioni per cambiare il risultato”. Il Milan ha preso 3 giocatori, lei si aspetta un aiuto sul mercato dalla società?“Stiamo lavorando tutti insieme per le migliori soluzioni per migliorare la squadra”. Un commento sui cambi…“Se c’è stato un problema, è un problema di cui parleremo internamente”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Pauloha parlato così dopo la sconfitta con lo Spezia e l’eliminazione dalla Coppa Italia: Si èla?“No. Questa partita ha dimostrato che non è così. E’ vero che non abbiamo iniziato bene, ma dopo la squadra ha reagito bene e creato occasioni specialmente nel secondo tempo. Dopo la sconfitta con la Lazio, la squadra ha dimostrato voglia diare questo momento e abbiamo creato situazioni perare il risultato”. Il Milan ha preso 3 giocatori, lei si aspetta un aiuto sul mercato dalla società?“Stiamo lavorando tutti insieme per le migliori soluzioni per migliorare la squadra”. Un commento sui…“Se c’è stato un, è undi cui”. Foto: Twitter ...

ZZiliani : Se la Roma esonera #Fonseca contro la sua volontà, sabato contro lo Spezia potrebbe avere in panchina due allenator… - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaSpezia 2-4: la squadra di Fonseca crolla ai supplementari e finisce la partita in nove ?? - CorSport : #Fonseca shock: “La #Roma ha dimostrato di essere forte. Buon atteggiamento” - infoitsport : Roma, Fonseca: 'Un allenatore è sempre in discussione' - OnorioFerraro : RT @LAROMA24: ?? #RomaSpezia termina 2-4 sul campo: #ASRoma fuori dalla #CoppaItalia. Sullo sfondo gli interrogativi per l'utilizzo del ses… -