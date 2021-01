Crisi governo, Fassina: “Conte è punto di unione insostituibile tra Pd e M5s, non c’è alternativa a lui. Renzi? Si è incartato ed è rimasto senza nulla” (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il voto di fiducia di Renata Polverini al governo Conte e il suo addio a Forza Italia? Fino a qualche mese fa francamente non lo avrei mai immaginato. Tuttavia negli ultimi tempi, anche nei suoi interventi in Aula, l’onorevole Polverini si è diffeRenziata, anche perché in questa fase il centrodestra ha un’impronta molto netta che non è quella di Forza Italia, ma quella data da Lega e Fratelli d’Italia. Ormai Forza Italia è residuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus dal deputato di LeU Stefano Fassina, che aggiunge: “A me pare che Polverini abbia preso atto del fatto che l’impronta attuale del centrodestra non sia quella liberal-democratica di cui si vanta essere campione Berlusconi. E lei non è certamente l’unica a trovarsi in grande difficoltà in Forza Italia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) “Il voto di fiducia di Renata Polverini ale il suo addio a Forza Italia? Fino a qualche mese fa francamente non lo avrei mai immaginato. Tuttavia negli ultimi tempi, anche nei suoi interventi in Aula, l’onorevole Polverini si è diffeata, anche perché in questa fase il centrodestra ha un’impronta molto netta che non è quella di Forza Italia, ma quella data da Lega e Fratelli d’Italia. Ormai Forza Italia è residuale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus dal deputato di LeU Stefano, che aggiunge: “A me pare che Polverini abbia preso atto del fatto che l’impronta attuale del centrodestra non sia quella liberal-democratica di cui si vanta essere campione Berlusconi. E lei non è certamente l’unica a trovarsi in grande difficoltà in Forza Italia. ...

