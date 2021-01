Crisi di governo le variazioni dei programmi di oggi martedì 19 gennaio (Di martedì 19 gennaio 2021) Crisi di governo le variazioni tv del 19 gennaio per seguire la diretta dal Senato Oltre la pandemia in questi giorni stiamo subendo anche una Crisi di governo imposta da un sistema parlamentare che non garantisce stabilità a chi ci governa nè rappresentanza a chi vota. Al di là delle considerazioni sull’attualità martedì 19 gennaio sarà una giornata ricca di variazioni tv. A cambiare è soprattutto il palinsesto della Rai con i primi 3 canali che si rimpallano i vari momenti del dibattito al Senato. Tra i programmi non in onda I Soliti Ignoti, Elisir e L’Eredità. Naturalmente per seguire tutta la diretta ci sono le all new Rai News e Sky T 24. variazioni Rai martedì 19 ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 19 gennaio 2021)diletv del 19per seguire la diretta dal Senato Oltre la pandemia in questi giorni stiamo subendo anche unadiimposta da un sistema parlamentare che non garantisce stabilità a chi ci governa nè rappresentanza a chi vota. Al di là delle considerazioni sull’attualità19sarà una giornata ricca ditv. A cambiare è soprattutto il palinsesto della Rai con i primi 3 canali che si rimpallano i vari momenti del dibattito al Senato. Tra inon in onda I Soliti Ignoti, Elisir e L’Eredità. Naturalmente per seguire tutta la diretta ci sono le all new Rai News e Sky T 24.Rai19 ...

