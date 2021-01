Covid | il sindaco annuncia un altro morto a Torre del Greco

MediasetTgcom24 : Niente aiuti Covid agli stranieri: si dimette sindaco del Vercellese #MichelaRosetta - LaStampa : Il Covid sferza Catania e scoppia il caso degli abbracci del sindaco sugli spalti dello stadio di calcio - matteosalvinimi : == ?? #LOMBARDIA #ZONAROSSA: I DATI REALI DI INCIDENZA POSITIVI IGNORATI DAL GOVERNO. LA REGIONE VERSO IL RICORSO ==… - abruzzoweb : PESCARA, FOCOLAI COVID IN OSPEDALE: PD CHIEDE CONVOCAZIONE DIREZIONE GENERALE ASL - S1Tv : Punti vaccinazione anti-covid nei poli sanitari, per il sindaco di Maida Paone “si va nella direzione della valoriz… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco

Il Giorno

In un momento segnato dall’emergenza Coronavirus, arriva una bella notizia per la comunità di Solighetto nella quale ieri, lunedì 18 gennaio 2021, è stata inaugurata la nuova farmacia di via Brando Br ...L'emergenza Covid non ferma uno degli appuntamenti più amati della città di Biella. Ieri sera, nella chiesa di San Giacomo al Piazzo, si è celebrata la tradizionale messa di benedizione degli animali ...