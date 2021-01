Cosa manca al prossimo acquisto del Milan (Di martedì 19 gennaio 2021) Mandzukic oggi diventerà ufficiale, ma il Milan non si ferma: serve un difensore e forse anche un terzino, Cosa manca alla fumata bianca Primo in campionato, scatenato sul mercato: il Milan in questa fase della stagione primeggia in tutto. Sul campo resiste al ritorno dell’Inter, fuori regala a Stefano Pioli rinforzi utili ad affrontare una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 gennaio 2021) Mandzukic oggi diventerà ufficiale, ma ilnon si ferma: serve un difensore e forse anche un terzino,alla fumata bianca Primo in campionato, scatenato sul mercato: ilin questa fase della stagione primeggia in tutto. Sul campo resiste al ritorno dell’Inter, fuori regala a Stefano Pioli rinforzi utili ad affrontare una Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TopNetworkSpA : Sicuramente è necessario sopperire alle carenze di strumenti e infrastrutture, per scongiurare la dispersione scola… - M00NAWAKE : @mvsaeyoongi se è già questi due manca solo una cosa, ovvero ultimarlo - MyVitaMinhyuky : La cosa che mi manca di più? La tua voce, sentire che ti lamenti con il tuo aweeeeee ?? e il tuo sorriso, impossibi… - mettawrldrip : @Xueza_00 Cairo gli ha letteralmente comprato un esercito di suoi ex giocatori in estate chissà cosa manca esattame… - Gocceironiche : @crlggg Forse manca la base, che cosa intende dire, signora, con 'bene comune'? Il bene comune non è fare felici… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa manca PNRR, digitale e innovazione: cosa manca per colmare il gap dell'Italia Agenda Digitale Mea culpa e niente alibi: Juve, il patto spogliatoio con l’obiettivo Supercoppa

Bianconeri al lavoro in vista del Napoli: nessun richiamo agli assenti, la serataccia con l’Inter lezione necessaria per un gruppo che ha bisogno di imparare a dimostrarsi grande ...

"Binari pericolosi, manca la recinzione"

La denuncia dei leghisti Cavallari e Leporati: "Il tratto dell’Alta velocità passa nella zona artigianale dove circolano migliaia di persone" ...

Bianconeri al lavoro in vista del Napoli: nessun richiamo agli assenti, la serataccia con l’Inter lezione necessaria per un gruppo che ha bisogno di imparare a dimostrarsi grande ...La denuncia dei leghisti Cavallari e Leporati: "Il tratto dell’Alta velocità passa nella zona artigianale dove circolano migliaia di persone" ...