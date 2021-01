“C’è una poltrona vuota. Non è qui perché avuto una crisi”. Barbara D’Urso, l’annuncio a Pomeriggio 5 (Di martedì 19 gennaio 2021) Durante Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha parlato di quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, infatti, la casa è stata scombussolata da una serie di liti, divisioni, avvicinamenti inaspettati e attacchi fuori dalla casa. La parte dedicata al reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta con il caso Orlando-Roncato. Ospite del Live, l’ex marito della conduttrice ha raccontato come alla base della frattura ci fosse un tradimento della showgirl. “Il nostro è stato un matrimonio che è durato poco, vent’anni di differenza si sono sentiti. A me sarebbe piaciuto conoscere la moglie”,ha risposto stizzita la Orlando durante la diretta di lunedì.



Nel salotto di Barbara D’Urso il marito di Stefania Orlando è intervenuto per dire la sua. Simone Gianlorenzi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 gennaio 2021) Durante5,ha parlato di quanto accaduto nelle scorse ore al Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane, infatti, la casa è stata scombussolata da una serie di liti, divisioni, avvicinamenti inaspettati e attacchi fuori dalla casa. La parte dedicata al reality condotto da Alfonso Signorini si è aperta con il caso Orlando-Roncato. Ospite del Live, l’ex marito della conduttrice ha raccontato come alla base della frattura ci fosse un tradimento della showgirl. “Il nostro è stato un matrimonio che è durato poco, vent’anni di differenza si sono sentiti. A me sarebbe piaciuto conoscere la moglie”,ha risposto stizzita la Orlando durante la diretta di lunedì.Nel salotto diil marito di Stefania Orlando è intervenuto per dire la sua. Simone Gianlorenzi ha ...

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - ricpuglisi : Egregio @Quirinale, egregio @GiuseppeConteIT, come butta con l'europeismo dei #Costruttori? Qui c'è una bella fot… - matteosalvinimi : #Salvini: Se il presidente del Consiglio domani non avesse la maggioranza assoluta in Senato si dovrebbe dimettere,… - serenasnonsense : Volevo guardare una serie ORIGINALE NETFLIX ma non c'è su netflix italia - ab2374478069 : RT @FrArma3: Rosy a differenza delle altre non si appiccica come una cozza a Dayane per fare strategia o per sfruttarla. Rosy la ama, anche… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Moby e Toremar, da oggi aprono le prenotazioni per la stagione estiva per l'Isola d'Elba Fortune Italia