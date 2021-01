Carta acquisti di 480 euro anche col reddito di cittadinanza, requisiti e domanda (Di martedì 19 gennaio 2021) La Carta acquisti Inps da 480 euro all’anno è già disponibile. È possibile richiederla anche per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza ma bisogna rispettare alcuni requisiti. L’importo sarà di 80 euro ogni due mesi. Carta acquisti: quali requisiti servono? Non sempre il reddito di cittadinanza è sufficiente per le spese quotidiane delle famiglie per questo sono disponibili dei bonus e fra questi c’è la social card ovvero la Carta acquisti. Per poter usufruire del bonus bisogna avere nel nucleo familiare una persona di almeno 65 anni oppure un figlio che abbia meno di 3 anni. E nel caso dei bambini il titolare ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 19 gennaio 2021) LaInps da 480all’anno è già disponibile. È possibile richiederlaper coloro che percepiscono ildima bisogna rispettare alcuni. L’importo sarà di 80ogni due mesi.: qualiservono? Non sempre ildiè sufficiente per le spese quotidiane delle famiglie per questo sono disponibili dei bonus e fra questi c’è la social card ovvero la. Per poter usufruire del bonus bisogna avere nel nucleo familiare una persona di almeno 65 anni oppure un figlio che abbia meno di 3 anni. E nel caso dei bambini il titolare ...

I cittadini potranno richiedere la Social Card anche se percepiscono il Reddito di Cittadinanza. Le due misure economiche sono ...

