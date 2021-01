Tg Lazio | edizione del 18 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Questa mattina gli studenti delle scuole superiori del Lazio sono tornati in classe, ma non sono mancate proteste e scioperi bianchi. Solo a Roma, secondo le stime delle associazioni studentesche, sono stati circa 45mila quelli che hanno protestato contro il piano di rientro e in favore di un ritorno in classe in sicurezza. Alcuni hanno partecipato al presidio sotto il ministero dell’Istruzione, altri sono rimasti a casa, scollegati dalla didattica a distanza. Intanto una task force della Questura di Roma ha evitato il formarsi di assembramenti alle fermate di bus e metro, verificando l’uso delle mascherine a bordo. Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di vigilanza in alcune scuole e in particolare negli orari di afflusso e deflusso degli studenti. COVID, D’AMATO: LAZIO IN ZONA ARANCIONE PER I PROSSIMI 14 GIORNI