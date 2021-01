Tennis | Australian Open nella polemica | 72 giocatori in isolamento

(Di lunedì 18 gennaio 2021) La prima prova dello Slam inizierà l’8 febbraio L’8 febbraio, dovrebbe partire il primo Slam dell’anno della stagionetica. L’che solitamente si svolgeva a gennaio è stato spostato a febbraio per consentire agli atleti di arrivare nel paese e rispettare la quarantena. Nel continente ci sono regole ferree relative al contenimento del virus. Se però l’anno scorso a Melbourne teneva banco il problema incendi quest’anno c’è un vero e proprio caos relativo alla gestione dell’evento e degli atleti. Iti, una volta arrivati a Melbourne sono obbligati (dopo tampone negativo alla partenza e all’arrivo) a osservare 14 giorni di quarantena con la possibilità di uscire dalla propria camera d’hotel solo per svolgere l’allenamento (per circa 5 ore al giorno). Le prime polemiche sono nate quando i migliori ...

Dopo le positività sui voli, il numero dei giocatori bloccati in stanza aumenta. Il n.1, dalla bolla-vip di Adelaide, chiede migliori condizioni per i colleghi ma senza successo ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ben 72 giocatori in isolamento nelle loro stanze d'albergo e adesso il primo positivo. La strada verso il primo Slam della stagione e' sempre piu' in salita. Gli or ...