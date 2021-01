Stellantis - Debutto in Borsa positivo | azioni subito in crescita

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Titoloin fortenel primo giorno di quotazione sulle Borse di Milano e Parigi. Ledel nuovo costruttore hanno iniziato la seduta a Piazza Affari al prezzo di 12,758 euro per poi accelerare al rialzo sin dai primi minuti di contratt. La giornata si è quindi chiusa con un guadagno del 7,57% a 13,522 euro (13,636 euro il massimo intraday) per effetto, sostanzialmente, di due fattori: da una parte il riposizionamento di grandi fondi internazionali che hanno acquistatoper riequilibrare le loro esposizioni al nuovo gruppo, dall'altra la decisione di investitori istituzionali di reinvestire parte dei dividendi straordinari incassati la scorsa settimana in concomitanza con il perfezionamento dell'accordo di fusione tra la Fiat Chrysler e la PSA. A Parigi, invece, le ...