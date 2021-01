"Solo per le qualità tecniche giusto?". C'è Gilles Rocca, la Bruzzone imbarazza Eleonora Daniele (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da Ballando con le stelle a Storie italiane. Anche Gilles Rocca, uno dei concorrenti dell'ultima edizione del programma di Milly Carlucci, fa i conti con il Covid. “L'ho avuto, ora sono negativo. Ho vinto io”, dice in collegamento con la Daniele. “Il Covid mi ha messo in ginocchio", dice l'ex concorrente. La Bruzzone si sbilancia e dice: “Sei sempre stato il mio concorrente preferito". Gelo in studio. La Daniele incalza. “Solo per le qualità tecniche giusto?", chiede la giornalista veneta. E la criminologa risponde: “Certo, mi sono basata su quello". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Da Ballando con le stelle a Storie italiane. Anche, uno dei concorrenti dell'ultima edizione del programma di Milly Carlucci, fa i conti con il Covid. “L'ho avuto, ora sono negativo. Ho vinto io”, dice in collegamento con la. “Il Covid mi ha messo in ginocchio", dice l'ex concorrente. Lasi sbilancia e dice: “Sei sempre stato il mio concorrente preferito". Gelo in studio. Laincalza. “per le?", chiede la giornalista veneta. E la criminologa risponde: “Certo, mi sono basata su quello".

“È stato un anno terribile per i Testimoni di Geova della Russia, non solo per la pandemia di Covid che ha coinvolto tutti, ma anche per la crescente opposizione al loro credo”. Lo riferisce la ...

MotoGP, l’Australia chiude i confini: bye bye Phillip Island?

L'Australia potrebbe chiudere i confini per tutto il 2021. Round MotoGP a rischio sul circuito di Phillip Island e non solo per l'emergenza Covid-19. Il calendario della MotoGP 2021 è ancora in fase ...

