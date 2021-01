Quando nascere, vivere e morire dipende ancora dal luogo in cui vieni alla luce (Di lunedì 18 gennaio 2021) È dura, tanto dura da rischiare che parlare di resilienza e di relativi piani rischia di non essere compreso più dalla popolazione. È ancora più dura vedere inerti che la condizione dell’infanzia e delle giovani generazioni siano ancora falsamente prioritarie nell’agenda del Paese; falsamente, perché se ne parla spesso, ma domina contestualmente la cultura della sostanziale indifferenza travestita dalla logica della trasversalità delle politiche, sul presupposto che tutto quello che si fa tocchi i minori e i giovani, indi ogni investimento, pur non citandoli, li riguarda. Se il tasso di natalità non fosse da tempo ai minimi storici, se la disoccupazione giovanile fosse irrilevante, se la voglia di fare famiglia aumentasse, etc. potremmo ritenere questa tesi convincente. Ma non è così! Infatti siamo in pieno inverno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) È dura, tanto dura da rischiare che parlare di resilienza e di relativi piani rischia di non essere compreso più dpopolazione. Èpiù dura vedere inerti che la condizione dell’infanzia e delle giovani generazioni sianofalsamente prioritarie nell’agenda del Paese; falsamente, perché se ne parla spesso, ma domina contestualmente la cultura della sostanziale indifferenza travestita dlogica della trasversalità delle politiche, sul presupposto che tutto quello che si fa tocchi i minori e i giovani, indi ogni investimento, pur non citandoli, li riguarda. Se il tasso di natalità non fosse da tempo ai minimi storici, se la disoccupazione giovanile fosse irrilevante, se la voglia di fare famiglia aumentasse, etc. potremmo ritenere questa tesi convincente. Ma non è così! Infatti siamo in pieno inverno ...

È dura, tanto dura da rischiare che parlare di resilienza e di relativi piani rischia di non essere compreso più dalla popolazione. È ancora più dura vedere inerti che la condizione dell’infanzia e de ...

Governo, il veneto-argentino in missione: «Arruolo senatori responsabili per far andare avanti Conte»

Senatore Merlo, ci spieghi il significato della sua iniziativa politica… «Ci siamo rivolti a chi crede che il progetto del premier Giuseppe Conte vada ancora bene, chiedendo di appoggiarci. Siamo già ...

Senatore Merlo, ci spieghi il significato della sua iniziativa politica… «Ci siamo rivolti a chi crede che il progetto del premier Giuseppe Conte vada ancora bene, chiedendo di appoggiarci. Siamo già ...