Procida Capitale 2022 | Campi flegrei in coro | “La cultura non isola”

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDi Stefano Colasurdo Napoli – I, attraverso la voce del primo cittadino di Pozzuoli, ha accolto in maniera emozionante la vittoria dicomeitaliana della. La notizia era attesissima. In tanti speravano e credevano che il comuneno avrebbe potuto portare a casa questo grande risultato.da oggi è infatti ufficialmente laItaliana. Napoli ed i napoletani devono sentirsi orgogliosi del risultato. A dimostrazione di ciò sono arrivati anche i complimenti da parte della fascia tricolore di Napoli Luigi de Magistris nonché di altri esponenti politici del capoluogo campano. Sono stati investiti 4,15 milioni di euro. Ci sono voluti ...

dariofrance : La Capitale italiana della cultura 2022 è la città di #Procida ! #CIDC2022 - peppeprovenzano : #Procida Capitale italiana della cultura 2022 è una notizia bellissima. Un altro esempio di riscatto che, dopo Mate… - Agenzia_Ansa : #Procida è la #Capitale italiana della #cultura per l'anno #2022. E' stata proclamata da una giuria presieduta dal… - _Goodtimes__ : RT @LaNotiziaTweet: Sarà #Procida la capitale italiana della Cultura 2022. Franceschini: “E’ un segnale per il futuro, la ripresa” https://… - rojespaspo : RT @mattinodinapoli: Procida Capitale italiana della Cultura 2022: l'annuncio del ministro Franceschini -

Ultime Notizie dalla rete : Procida Capitale

Magazine - La Capitale Italiana per la Cultura nel 2022 è Procida. Ad annunciarlo il ministro per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, Dario Franceschini, dopo la proclamazione della giuria pre ...“La cultura non isola” con questo dossier Procida si è candidata al titolo e ha vinto. Sarà lei la Capitale Italiana della Cultura 2022. La città campana è stata premiata dal Ministro per i Beni e le ...