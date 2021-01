Per la prima volta una donna alla guida della borsa di Parigi (Di lunedì 18 gennaio 2021) Delphine d’Amarzit, numero due della banca online Orange Bank, assumerà la guida della borsa di Parigi da metà marzo. Lo ha annunciato Euronext, sottolineando che sarà la prima donna a dirigere il mercato finanziario francese.“Delphine d’Amarzit è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato di Euronext Parigi e membro del consiglio di amministrazione di Euronext” dal 15 marzo 2021, annuncia in una nota il gruppo che possiede sei borse europee (Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo). Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Delphine d’Amarzit, numero duebanca online Orange Bank, assumerà ladida metà marzo. Lo ha annunciato Euronext, sottolineando che sarà laa dirigere il mercato finanziario francese.“Delphine d’Amarzit è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato di Euronexte membro del consiglio di amministrazione di Euronext” dal 15 marzo 2021, annuncia in una nota il gruppo che possiede sei borse europee (, Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo).

