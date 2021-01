Non è l’Arena, Jacopo Fo attacca la Rai: “A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare?” (Di lunedì 18 gennaio 2021) La rabbia di Jacopo Fo contro la Rai. Lo scrittore e regista è stato ospite di Massimo Giletti nell’ultima puntata di “Non è l’Arena” e ha lanciato una pesante critica nei confronti del servizio radiotelevisivo pubblico, la Rai. “A chi devo praticare un rapporto orale per lavorare alla Rai? Perché questo cavolo di governo non ha fatto un sistema di accesso per fare delle trasmissioni sulla base di risultati ad esempio su internet?”, ha tuonato Jacopo Fo. Immediata la replica ironica del conduttore che, prima di approdare a La7, lavorava appunto proprio a Viale Mazzini: “Non lo chieda a me, sono l’ultimo a poter dare una risposta“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) La rabbia diFo contro la Rai. Lo scrittore e regista è stato ospite di Massimo Giletti nell’ultima puntata di “Non è” e ha lanciato una pesante critica nei confronti del servizio radiotelevisivo pubblico, la Rai. “A chiunperalla Rai? Perché questo cavolo di governo non ha fatto un sistema di accesso per fare delle trasmissioni sulla base di risultati ad esempio su internet?”, ha tuonatoFo. Immediata la replica ironica del conduttore che, prima di approdare a La7, lavorava appunto proprio a Viale Mazzini: “Non lo chieda a me, sono l’ultimo a poter dare una risposta“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

