Meteo Roma del 18-01-2021 ore 19 | 15

(Di lunedì 18 gennaio 2021)am I ritrovati all’ascolto alle previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord numero di tegola Real mattino con addensamenti più compatti e nordeste ma senza fenomeni associati tempo asciutto al pomeriggio e poi nelle ore serali su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni sui settori tirrenici e irregolarmente nuvolosi su quelli adriatici specie sull’abruzzo ampie schiarite in serata in nottata al sud tempo instabile con precipitazioni sparse sul Molise Puglia Basilicata e tra Calabria e Sicilia neve fino a quote molto basse per pomeriggio sera in miglioramento Salvo residue piogge su Puglia e Sicilia temperature minime in calo al centro-nord al sud massime in lieve rialzo ovunque le previsioni del tempo sulla cura del centroitaliano...