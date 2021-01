Messi nei guai, rischia da 4 a 12 giornate di squalifica [VIDEO] (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è un buon momento per Leo Messi, dentro e fuori dal campo. L’argentino è stato espulso con l’ausilio del Var nella partita del Barcellona di Supercoppa spagnola contro il Bilbao. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-3 con l’amara sconfitta dei blaugrana. Ma i guai potrebbero essere appena iniziati. Messi rischia una lunghissima squalifica Messi (Photo by David Ramos/Getty Images)Il rosso rimediato nei minuti finali della partita contro il Bilbao potrebbe costare carissimo all’attaccante Leo Messi. Gesto di reazione nei confronti dell’avversario Villalibre, il referto conferma che “al minuto 120, il giocatore Messi Cuccittini Lionel Andres (10) è stato espulso per il seguente motivo: ha colpito un avversario con il braccio usando una vigoria ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è un buon momento per Leo, dentro e fuori dal campo. L’argentino è stato espulso con l’ausilio del Var nella partita del Barcellona di Supercoppa spagnola contro il Bilbao. La sfida si è conclusa con il risultato di 2-3 con l’amara sconfitta dei blaugrana. Ma ipotrebbero essere appena iniziati.una lunghissima(Photo by David Ramos/Getty Images)Il rosso rimediato nei minuti finali della partita contro il Bilbao potrebbe costare carissimo all’attaccante Leo. Gesto di reazione nei confronti dell’avversario Villalibre, il referto conferma che “al minuto 120, il giocatoreCuccittini Lionel Andres (10) è stato espulso per il seguente motivo: ha colpito un avversario con il braccio usando una vigoria ...

