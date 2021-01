"L'invidia è ovunque". Quel like birichino di Noemi contro Emma e la Amoroso - (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novella Toloni Il like della cantautrice romana a un post contro il duo di "Pezzo di cuore" ha scatenato la bagarre su Twitter tanto da costringere le dirette interessate a chiarirsi pubblicamente con una serie di tweet Fa discutere la battaglia a colpi di tweet tra Noemi e un fan di Emma e Alessandra Amoroso. Un confronto serrato - scatenatosi in seguito al like messo dalla cantautrice a un post contro le due cantanti di Amici - che alla fine ha costretto la stessa Amoroso a dire la sua su Twitter. Ad innescare la polemica è stato un like birichino di Noemi a un cinguettio che criticava il nuovo brano di Emma e Alessandra, "Pezzo di cuore". Nel post su Twitter (poi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Novella Toloni Ildella cantautrice romana a un postil duo di "Pezzo di cuore" ha scatenato la bagarre su Twitter tanto da costringere le dirette interessate a chiarirsi pubblicamente con una serie di tweet Fa discutere la battaglia a colpi di tweet trae un fan die Alessandra. Un confronto serrato - scatenatosi in seguito almesso dalla cantautrice a un postle due cantanti di Amici - che alla fine ha costretto la stessaa dire la sua su Twitter. Ad innescare la polemica è stato undia un cinguettio che criticava il nuovo brano die Alessandra, "Pezzo di cuore". Nel post su Twitter (poi ...

