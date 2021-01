Liliana Segre | “Parto per dare la fiducia a Conte”

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “Sarò a Roma, a Palazzo Madama, per fare il mio dovere”. Il “dovere” per, senatrice a vita e testimone vivente della Memoria dell’Olocausto, significa votare laal Presidente del Consiglio Giuseppee al suo governo in uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana. Lo farà nonostante una pandemia in corso, nonostante il suo medico le abbia fortemente consigliato di limitare gli spostamenti; nonostante i rischi per la salute a 90 anni e senza ancora un vaccino. Lo racconta la stessaoggi al “Fatto Quotidiano” con un’intervista esclusiva rilasciata a Gad Lerner. “Contavo di riprendere le mie trasferte a Roma solo una volta vaccinata, ma di fronte a questa situazione ho sentito un richiamo fortissimo, un misto di senso del dovere e di indignazione civile” ha ...