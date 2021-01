Lapo Elkann: «Joana Lemos e la voglia di costruire una famiglia» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con i capelli biondo platino e una t-shirt bianca, Lapo Elkann si è seduto all’interno del salotto di Mara Venier. «Quando vengo da te, mi sento a casa. Sono sempre molto sereno», ha detto l’erede Agnelli, che alla conduttrice Rai si è raccontato senza filtri, spiegando come un passato buio sia stato preludio di un futuro luminoso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con i capelli biondo platino e una t-shirt bianca, Lapo Elkann si è seduto all’interno del salotto di Mara Venier. «Quando vengo da te, mi sento a casa. Sono sempre molto sereno», ha detto l’erede Agnelli, che alla conduttrice Rai si è raccontato senza filtri, spiegando come un passato buio sia stato preludio di un futuro luminoso.

