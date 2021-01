La prima grande vittoria dell’Inter di Conte | addio complesso di inferiorità | adesso può vincere lo scudetto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Per nove anni la Juventus ha dominato il campionato italiano. Per nove anni l’Inter le è stata inferiore, sempre, a volte in maniera abissale, altre meno, comunque tanto. Non che in tutto questo tempo i nerazzurri non avessero fatto buone partite al suo cospetto. Ce ne sono state diverse, alcune storiche (il 3-1 con Stramaccioni nel 2012 fu lasconfitta della Juve nel suo Stadium), addirittura epiche (il famoso Inter-Juve del 2018 del Var, di Orsato e delle polemiche, forse la partita che più ha segnato la Serie A nell’ultimo lustro). In certi casi ha persino vinto, non molto a dire il vero. Ma quando si è trattato di confrontarsi alla pari contro gli eterni rivali, l’Inter si è sempre scoperta piccola, sentita inadeguata. Dopo 1582 giorni, quasi cinque anni, ce l’ha fatta: ha battuto la Juve, si è scrollata di dosso questo...