Inter, Conte: «Vale di più dei tre punti, abbiamo sentito il sangue» – VIDEO (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonio Conte arringa i suoi ragazzi dopo la vittoria sulla Juventus: ecco le parole del tecnico dell’Inter sulla gara – VIDEO Antonio Conte elogia la sua Inter dopo la vittoria contro la Juventus. «abbiamo grandissimo rispetto nei confronti della Juve che per 9 anni ha dominato in senso assoluto in Italia e vuole farlo per il decimo anno. Confrontando la gara con quelle dello scorso anno in cui abbiamo perso, avevo chiesto ai ragazzi di iniziare a sentire il sangue a livello sportivo dove ti giochi molto di più rispetto ai 3 punti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Antonioarringa i suoi ragazzi dopo la vittoria sulla Juventus: ecco le parole del tecnico dell’sulla gara –Antonioelogia la suadopo la vittoria contro la Juventus. «grandissimo rispetto nei confronti della Juve che per 9 anni ha dominato in senso assoluto in Italia e vuole farlo per il decimo anno. Confrontando la gara con quelle dello scorso anno in cuiperso, avevo chiesto ai ragazzi di iniziare a sentire ila livello sportivo dove ti giochi molto di più rispetto ai 3». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterJuventus! #FORZAINTER ???? - ZZiliani : Tensione all'Inter sulla scelta della maglia per stasera. A #Conte il nerazzurro non sembra piacere: passi per il n… - Inter : -1 a Inter-Juventus: seguite live la conferenza di mister Conte - totofaz : @Vatenerazzurro1 Secondo Inter Twitter era strapagato pure Bastoni, mentre Skriniar era una marchetta con la Samp d… - Cianciu75 : @tancredipalmeri Con Conte che ha detto chiaro e tondo che, contro la Juve di Sarri l'anno scorso, l'Inter non l'ha… -