Inter, Antonello smentisce: “Non è vero che cambieremo nome” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’Inter non cambierà nome”. Arriva la netta smentita della società per bocca dell’amministratore delegato Alessandro Antonello corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione su un possibile cambio di denominazione. “Il club – spiega Antonello all’Ansa – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’non cambierà”. Arriva la netta smentita della società per bocca dell’amministratore delegato Alessandrocorporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione su un possibile cambio di denominazione. “Il club – spiegaall’Ansa – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano”. SportFace.

juvemerda1897 : RT @marifcinter: +++ Antonello: 'L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui v… - jrbasket2015 : RT @marifcinter: +++ Antonello: 'L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui v… - Aquil84real : RT @marifcinter: +++ Antonello: 'L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui v… - bavrella : RT @marifcinter: +++ Antonello: 'L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui v… - 5kyLegend : RT @marifcinter: +++ Antonello: 'L'Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui v… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Antonello Antonello chiarisce: «L'Inter non cambierà nome» Calcio e Finanza Antonello fa chiarezza: «Non è vero che l’Inter cambierà nome»

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, fa chiarezza ai microfoni dell’ANSA sul possibile cambio di nome del club Dopo alcune voci che vedevano l’Inter a un passo dal ...

Inter, Antonello smentisce: “Non è vero che cambieremo nome”

“L’Inter non cambierà nome”. Arriva la netta smentita della società per bocca dell’amministratore delegato Alessandro Antonello corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si st ...

Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate dell’Inter, fa chiarezza ai microfoni dell’ANSA sul possibile cambio di nome del club Dopo alcune voci che vedevano l’Inter a un passo dal ...“L’Inter non cambierà nome”. Arriva la netta smentita della società per bocca dell’amministratore delegato Alessandro Antonello corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si st ...