Il pallottoliere di Conte è fermo Gli ambasciatori del premier ammettono | «La strada è lunga»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) A pochi minuti dalla replica di Giuseppealla Camera i numeri al Senato ancora non ci sono. Per restare in sella ildeve ancora pedalare. Ce la farà prima della conta di domani a Palazzo Madama? Difficile dirlo. Ma i suoi stessi sherpa non nascondono un certo pessimismo. Il lavoro dei ‘responsabili’ o dei ‘costruttori’, come li ha ribattezzati il presidente Mattarella, langue. Non sta dando i risultati sperati. Almeno finora.in bilico: ilLa forbice che va da 154 a 156, senza grandi progressi, è praticamente ferma da ieri. Ila Palazzo Madama, in vista delle fiducia di domani ale al suo governo, vive un momento di stallo. Tutto è ancora possibile, insomma. “Vediamo che succede non ...