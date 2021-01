Hunger Games: alcune curiosità sui film e sugli attori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera su il Canale 20 di Mediaset c’è Hunger Games – La ragazza di Fuoco. Questo è il secondo film tratto dall’omonima saga. La storia parla delle vicissitudini di Katniss, una giovane donna che vive nel mondo di Panem. Jennifer Lawrence è la protagonista di tutte e quattro le pellicole che l’anno resa famosa in tutto il mondo. Anche se avete letto i libri una dozzina di volte e avete visto tutti i film abbiamo comunque scovato alcune curiosità sulla saga di Hunger Games che non potete perdevi. >> Jennifer Lawrence età, altezza, peso, vita privata e carriera: tutto sull’attrice di “Hunger Games” Hunger Games: come nasce l’idea? L’autrice Suzanne Collins ha detto di aver avuto ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Stasera su il Canale 20 di Mediaset c’è– La ragazza di Fuoco. Questo è il secondotratto dall’omonima saga. La storia parla delle vicissitudini di Katniss, una giovane donna che vive nel mondo di Panem. Jennifer Lawrence è la protagonista di tutte e quattro le pellicole che l’anno resa famosa in tutto il mondo. Anche se avete letto i libri una dozzina di volte e avete visto tutti iabbiamo comunque scovatosulla saga diche non potete perdevi. >> Jennifer Lawrence età, altezza, peso, vita privata e carriera: tutto sull’attrice di “: come nasce l’idea? L’autrice Suzanne Collins ha detto di aver avuto ...

