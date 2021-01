GF Vip 5 | Andrea Roncato rivela | “Stefania Orlando aveva un altro e mi lasciò”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la d’Urso” la conduttrice ha ospitato l’attore e amico, ex marito di, che attualmente è nel mirino del gossip in quanto concorrente tra le più in vista del Grande Fratello Vip 5. Interrogata a proposito dell’ex marito, con cui è stata sposata due anni all’incirca vent’anni fa, laha dato una versione dei fatti completamente diversa da quella diProbabilmente è per questo motivo che l’uomo ha deciso di intervenire.ospite da Barbara d’Urso racconta la sua verità Ospite di Barbara D’Urso nel talk show “Live – Non è la d’Urso”, dove si parla molto spesso di GF Vip 5,ha lanciato una vera e propria ...