Genoa, le ultime su Lammers: trattativa serrata (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Genoa è alla ricerca di un attaccante vista la possibile partenza di Scamacca. Il club vuole regalare a Davide Ballardini un attaccante di livello per centrare la salvezza e continuare ad ottenere buoni risultati. Infatti il tecnico chiamato in causa dopo l’esonero di Maran è riuscito ad ottenere 8 punti in 5 partite, riuscendo a pareggiare con squadre del calibro di Lazio e Atalanta. Proprio ieri nella gara esterna di Bergamo il “Grifone” ha ottenuto un punto prezioso fermando la squadra di Gasperini per 0-0. Il nome per l’attacco che la dirigenza rossoblu ha individuato milita proprio tra le fila orobiche, è quello di Sam Lammers: l’attaccante non riesce a trovare spazio all’Atalanta, è alla ricerca di continuità e il Genoa potrebbe rappresentare una destinazione gradita. Genoa e Lammers: la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilè alla ricerca di un attaccante vista la possibile partenza di Scamacca. Il club vuole regalare a Davide Ballardini un attaccante di livello per centrare la salvezza e continuare ad ottenere buoni risultati. Infatti il tecnico chiamato in causa dopo l’esonero di Maran è riuscito ad ottenere 8 punti in 5 partite, riuscendo a pareggiare con squadre del calibro di Lazio e Atalanta. Proprio ieri nella gara esterna di Bergamo il “Grifone” ha ottenuto un punto prezioso fermando la squadra di Gasperini per 0-0. Il nome per l’attacco che la dirigenza rossoblu ha individuato milita proprio tra le fila orobiche, è quello di Sam: l’attaccante non riesce a trovare spazio all’Atalanta, è alla ricerca di continuità e ilpotrebbe rappresentare una destinazione gradita.: la ...

