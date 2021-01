Erika | nonna di Dayane Mello Avrei voluto essere una persona migliore per lei

honsyoon : ines perché mia nonna paterna si chiamava così e erika perché piaceva a mia mamma - erika_trevi : @cipilidoro Capisco il suo dolore, ho anche io perso una nonna, ormai da 13 anni. Si perde una generazione ma é co… -

Ultime Notizie dalla rete : Erika nonna

Il Sussidiario.net

Dayane Mello parla con Samantha De Grenet di sua nonna Erika, con cui è cresciuta in Brasile: "Ho molto di lei nella mia vita".Vi scrivo a nome di tutti quelli che, come me, stanno lottando per potersi ricongiungere con i propri partner fuori comune o fuori regione. Su Twitter spopolano gli hashtag come #congiuntifuoricomune, ...