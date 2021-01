Ergastolo per Lo Coco: aveva strangolato la moglie davanti alla figlia (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’8 ottobre 2019, Giulia Lazzari veniva strangolata dal marito per aver deciso di lasciarlo. Morì dopo 9 giorni di agonia, lasciando una figlia di 4 anni avuta con l’uomo. La Corte d’Assise del tribunale di Rovigo ha oggi espresso la condanna per l’assassino che si trova già nel carcere di Verona. Giulia voleva la separazione, Lo Coco no Giulia Lazzari aveva 23 anni e stava da tempo con Roberto Lo Coco, di 28. La coppia era sposata e dalla loro relazione era nata una bambina che all’epoca dei fatti aveva 4 anni. Giulia lavorava come cameriera mentre suo marito era disoccupato e aveva problemi con la droga. Proprio a causa dello stile di vita di Lo Coco, la giovane madre aveva deciso di separarsi da lui e di porre fine a una ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) L’8 ottobre 2019, Giulia Lazzari veniva strangolata dal marito per aver deciso di lasciarlo. Morì dopo 9 giorni di agonia, lasciando unadi 4 anni avuta con l’uomo. La Corte d’Assise del tribunale di Rovigo ha oggi espresso la condanna per l’assassino che si trova già nel carcere di Verona. Giulia voleva la separazione, Lono Giulia Lazzari23 anni e stava da tempo con Roberto Lo, di 28. La coppia era sposata e dloro relazione era nata una bambina che all’epoca dei fatti4 anni. Giulia lavorava come cameriera mentre suo marito era disoccupato eproblemi con la droga. Proprio a causa dello stile di vita di Lo, la giovane madredeciso di separarsi da lui e di porre fine a una ...

