Dove la “d” suona

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Una singola e apparentemente insignificante lettera, frapposta tra due parole, riesce a dare musicalità a tutta una frase. È il caso della d eufonica, che è più di una semplice lettera, è un elemento fonico. Eufonico (‘suono armonico’) è il contrario del tanto abusato cacofonico (‘suono sgradevole’), termine quest’ultimo che, come i lettori e gli ascoltatori attenti avranno notato, viene spesso usato per etichettare tutte quelle parole nuove, o presunte tali, che non siamo abituati né a riportare graficamente né a sentire (vedi i femminili di professione) e che vengono bollate come sgraziate e poco udibili. Questione di stile Ma torniamo alla nostra lezione di oggi. Quando si usa questo particolare grafema? Una premessa è d’obbligo. Sulla questione non ci sono prese di posizione nette e univoche, come spesso accade nella nostra lingua, ma esistono strade percorribili, ...