Cristina Chiabotto è incinta: ‘La vita è un dono meraviglioso’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cristina Chiabotto si prepara a diventare mamma. La ex Miss Italia ne dà notizia sul proprio canale Instagram con un tenero scatto in bianco e nero che la vede con il marito Marco Roscio e il loro cane. Nello scatto si vedono le rotondità della Chiabotto, già al sesto mese di gravidanza. Cristina Chiabotto è incinta, l’annuncio “25 settimane di te…” scrive Cristina Chiabotto sui social, “sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”. L’amore di Cristina Chiabotto con Marco Roscio e la storia con Fabio Fulco Cristina ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 18 gennaio 2021)si prepara a diventare mamma. La ex Miss Italia ne dà notizia sul proprio canale Instagram con un tenero scatto in bianco e nero che la vede con il marito Marco Roscio e il loro cane. Nello scatto si vele rotondità della, già al sesto mese di gravidanza., l’annuncio “25 settimane di te…” scrivesui social, “sussurri che esisti e che laè unmeraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore. Mamma, papà & Paper”. L’amore dicon Marco Roscio e la storia con Fabio Fulco...

