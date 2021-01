Crisi di Governo, la destra d'accordo solo sulle dimissioni di Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Siamo un seggio elettorale. La partita non è truccata. Aspettiamo i risultati” sorride sornione il “pontiere” Bruno Tabacci, con in tasca l’adesione dell’ex leghista (ora nel gruppo Misto) Carmelo Lo Monte al suo Centro Democratico, componente “contiana” a Montecitorio. Dal fronte opposto, Claudio Borghi si chiama soavemente fuori dai boatos di cinque senatori grillini che potrebbero traslocare nel Carroccio: “Senatori non ne conosco… Qui sono molto Contento dell’arrivo di Antonio Zennaro” (anche lui dal Misto). Vigilia di movimenti all’ultimo minuto utile. E’ il redde rationem minore, il voto alla Camera, anticamera dell’ordalìa di domani a Palazzo Madama. Il centrodestra blinda il proprio perimetro, controlla le assenze. A muoversi, per ora, sono gli “apolidi”. L’opposizione attende di vedere se partirà il “Governo di minoranza” ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Siamo un seggio elettorale. La partita non è truccata. Aspettiamo i risultati” sorride sornione il “pontiere” Bruno Tabacci, con in tasca l’adesione dell’ex leghista (ora nel gruppo Misto) Carmelo Lo Monte al suo Centro Democratico, componente “contiana” a Montecitorio. Dal fronte opposto, Claudio Borghi si chiama soavemente fuori dai boatos di cinque senatori grillini che potrebbero traslocare nel Carroccio: “Senatori non ne conosco… Qui sono moltonto dell’arrivo di Antonio Zennaro” (anche lui dal Misto). Vigilia di movimenti all’ultimo minuto utile. E’ il redde rationem minore, il voto alla Camera, anticamera dell’ordalìa di domani a Palazzo Madama. Il centroblinda il proprio perimetro, controlla le assenze. A muoversi, per ora, sono gli “apolidi”. L’opposizione attende di vedere se partirà il “di minoranza” ...

Rinaldi_euro : Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Provo disagio a parlare di una crisi che non ha alcun plausibile fondamento. Rischiamo di perdere… - Rossana44792035 : RT @pistelligoffr: “(...) le crisi politiche si possono aprire quando, in tempi calamitosi, c’è al governo un gruppo di incapaci a governar… - beteljeuse1969 : RT @RadioSavana: Crisi di governo, Conte attacca i sovranisti. Poco tempo addietro li esaltava. E niente, un pallone gonfiato in piena rego… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Governo Crisi Governo oggi: l'analisi di Vittorio Sgarbi. "Conte azzoppato, ecco perché" il Resto del Carlino Chi c’era alla Camera ad ascoltare Conte. Le foto

Torna alla home X1 / 45 Previous Next Chi c’era alla Camera ad ascoltare Conte. Le foto 18/01/2021 Giuseppe Conte è pronto ad andare avanti alla guida del governo senza Italia Viva, appoggiato dalle “ ...

Amandola: tra sostegni e aiuti alle famiglie, ecco la nuova Card per i buoni spesa Covid

2' di lettura 18/01/2021 - L’Amministrazione Marinangeli continua la campagna di digitalizzazione. Dopo il servizio mensa e trasporto Scuolabus online, arriva anche la card per usufruire dei nuovi buo ...

Torna alla home X1 / 45 Previous Next Chi c’era alla Camera ad ascoltare Conte. Le foto 18/01/2021 Giuseppe Conte è pronto ad andare avanti alla guida del governo senza Italia Viva, appoggiato dalle “ ...2' di lettura 18/01/2021 - L’Amministrazione Marinangeli continua la campagna di digitalizzazione. Dopo il servizio mensa e trasporto Scuolabus online, arriva anche la card per usufruire dei nuovi buo ...