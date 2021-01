Blue Monday, cos’è e come è nato (Di lunedì 18 gennaio 2021) come se fosse possibile individuare il giorno più triste dell’anno, soprattutto in un anno nato sulla scia di una pandemia mondiale che non dà ancora segni di cedimento. Eppure oggi, lunedì 18 gennaio, viene individuato da una vulgata popolare e assai poco credibile, come il giorno più triste dell’anno, ossia il Blue Monday. La diceria nasce in Gran Bretagna, dove Blue sta per triste, da una ricerca Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che si è chiesto quale potesse il giorno più triste dell’anno. Lo ha individuato nel terzo lunedì di gennaio per una serie di fattori: le vacanze di Natale da poco finte, il freddo, la pioggia, il ritorno al lavoro, i buoni propositi che già appaiono troppo gravosi. Insomma, secondo una serie di calcoli matematici Arnall ha individuato il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 gennaio 2021)se fosse possibile individuare il giorno più triste dell’anno, soprattutto in un annosulla scia di una pandemia mondiale che non dà ancora segni di cedimento. Eppure oggi, lunedì 18 gennaio, viene individuato da una vulgata popolare e assai poco credibile,il giorno più triste dell’anno, ossia il. La diceria nasce in Gran Bretagna, dovesta per triste, da una ricerca Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che si è chiesto quale potesse il giorno più triste dell’anno. Lo ha individuato nel terzo lunedì di gennaio per una serie di fattori: le vacanze di Natale da poco finte, il freddo, la pioggia, il ritorno al lavoro, i buoni propositi che già appaiono troppo gravosi. Insomma, secondo una serie di calcoli matematici Arnall ha individuato il ...

