“Benvenuta Matilde!”. Un altro fiocco rosa per il vip, papà per la terza volta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una notizia meravigliosa in uno dei momenti della sua carriera più importanti di sempre. L’amatissimo sportivo è infatti diventato papà per la terza volta. Nonostante la sua giovane età, era già diventato genitore di due meravigliose bimbe, a cui se n’è aggiunta un’altra proprio nelle scorse ore. Ad annunciare tutto è stata la moglie, che ha postato il primo scatto della manina della piccola. Non ha utilizzato molte parole per esprimere la sua felicità, che è comunque al settimo cielo. La donna ha infatti scritto sul suo social network Instagram: “Benvenuta Matilde del nostro cuore. 6:23 18/01/21”. Ha taggato la sua dolce metà, che solo qualche ora prima era stato protagonista di giocate stellari che avevano fatto impazzire di gioia tutti i fan della sua squadra. Il calciatore ha dunque mostrato tutto il suo impegno e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Una notizia meravigliosa in uno dei momenti della sua carriera più importanti di sempre. L’amatissimo sportivo è infatti diventatoper la. Nonostante la sua giovane età, era già diventato genitore di due meravigliose bimbe, a cui se n’è aggiunta un’altra proprio nelle scorse ore. Ad annunciare tutto è stata la moglie, che ha postato il primo scatto della manina della piccola. Non ha utilizzato molte parole per esprimere la sua felicità, che è comunque al settimo cielo. La donna ha infatti scritto sul suo social network Instagram: “Matilde del nostro cuore. 6:23 18/01/21”. Ha taggato la sua dolce metà, che solo qualche ora prima era stato protagonista di giocate stellari che avevano fatto impazzire di gioia tutti i fan della sua squadra. Il calciatore ha dunque mostrato tutto il suo impegno e ...

FBiasin : Per #Barella un assist, un gol e una figlia: MEGALOMANE. Benvenuta Matilde! - BullaInterista : RT @fcin1908it: Barella fa festa per l'arrivo della figlia: 'Benvenuta piccola di casa' - - fcin1908it : Barella fa festa per l'arrivo della figlia: 'Benvenuta piccola di casa' - - rosatoeu : Barella, una notte da favola: super gol e nascita della terza figlia. La moglie del centrocampista dell’Inter ha po… - Salvato95551627 : RT @FBiasin: Per #Barella un assist, un gol e una figlia: MEGALOMANE. Benvenuta Matilde! -