Beautiful puntata di mercoledì 20 gennaio 2021, Liam dubita di Hope? (Di lunedì 18 gennaio 2021) Liam non vedrà bene la scelta di Hope, infatti non capirà il motivo per il quale si recherà a casa dei Forrester senza di lui e la bambina. Durante la puntata di Beautiful di mercoledì 20 gennaio 2021, siederà pensieroso, ma a un tratto qualcosa cambierà il suo umore. Di cosa si tratterà? Beautiful anticipazioni, Thomas avverte Steffy sulla fine del matrimonio di Ridge e Brooke Durante l’inizio della puntata di Beautiful di mercoledì 20 gennaio 2021, vedremo che Douglas sarà felicissimo per la festa di Halloween e non vedrà l’ora di vedere Hope. Thomas chiamerà Steffy per informarla che il matrimonio di Brooke e Ridge è finito. La ragazza gli ricorderà ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 gennaio 2021)non vedrà bene la scelta di, infatti non capirà il motivo per il quale si recherà a casa dei Forrester senza di lui e la bambina. Durante ladidi20, siederà pensieroso, ma a un tratto qualcosa cambierà il suo umore. Di cosa si tratterà?anticipazioni, Thomas avverte Steffy sulla fine del matrimonio di Ridge e Brooke Durante l’inizio delladidi20, vedremo che Douglas sarà felicissimo per la festa di Halloween e non vedrà l’ora di vedere. Thomas chiamerà Steffy per informarla che il matrimonio di Brooke e Ridge è finito. La ragazza gli ricorderà ...

