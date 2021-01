Aggrediscono e minacciano vigili urbani | tre fratelli napoletani arrestati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Secondigliano sono intervenuti a Napoli in viale Umberto Maddalena dove tre persone inveivano contro una pattuglia della polizia locale. I tre, che volevano forzare il blocco stradale predisposto dalla pattuglia, hanno minacciato e aggredito ifino a quando i poliziotti non sono intervenuti bloccando ed arrestando G.M., F.M. e E.M.,di 45, 42 e 36 anni con precedenti di polizia, per resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.